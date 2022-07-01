Когда Российская армия возьмёт в плен "мучителя Донбасса" Эдуарда Москалёва Кольцо окружения вокруг Славянска и Краматорска сжимается. Противник уже покидает Лисичанск, а в конце наступления ВС РФ могут пленить ключевых командующих ВСУ на Украине. 48799 48799 Коллаж © LIFE. Фото © "Цензор.нет"

Карта боевых действий на Украине

Как сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник, к 29 июня примерно треть бойцов ВСУ, воюющих против Российской армии под Лисичанском, уже сдались в плен. Российские военные действуют методично: механизм зачистки после Мариуполя, Волновахи, Рубежного и Северодонецка отточен до предела.

— Сейчас активно идут боевые действия в пригороде Лисичанска. По последним данным, достаточно с большими жертвами, достаточно кровавые действия происходят. И у меня, к сожалению, пока нет цифр, но долетают уже известия, что много боевиков сдались в плен. Где-то соотношение одна треть сдалась, две трети остались лежать на поле", — рассказал Родион Мирошник.

Также помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв 29 июня заявил о блокаде поставок для ВСУ по трассе Артёмовск ‒ Лисичанск.

— По этой дороге прервано полностью сообщение и поставки обеспечения ВС Украины в лисичанский гарнизон, — сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв. Петля вокруг группировки ВСУ затягивается всё туже, а после Лисичанска остаткам группировки противника придётся двинуться в сторону Северска, где их уже поджидает ещё одно кольцо окружения.

Бои в Лисичанске. Фото © Marcus Yam / Los Angeles Times via Getty Images

Ещё 27 июня Минобороны РФ сообщало о хаотичном бегстве украинских военнослужащих в районе Лисичанска на фоне успехов Российской армии. Фиксируются многочисленные случаи оставления позиций и дезертирства военнослужащих украинской армии. Одна из причин — острая нехватка продовольствия и безнадёжная ситуация на фронте. По сообщению официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, в действующих на Лисичанском направлении подразделениях 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ критическая ситуация с продовольствием.

На фоне этого российские военные полностью уничтожили 108-й батальон ВСУ в районе Лисичанского НПЗ. Из 350 бойцов в живых осталось только 30. Повальное бегство пытаются остановить заградотрядами, но и это не помогает. Киев вводит новые меры. Как стало известно, украинская верхушка инициировала новые карательные санкции против военных, которые на этот раз коснулись и высшего командования ВСУ.

Положение согласных на плен

По сведениям источников Лайфа, высшему командованию ВСУ (включая оперативные группы "Север" и "Восток") запрещено покидать Славянск и Краматорск под угрозой физической ликвидации. Напомним, 16 марта президент Владимир Зеленский назначил генерал-майора Эдуарда Москалёва новым командующим Операцией объединённых сил (ООС). Перед ним была поставлена задача спасти группировку ВСУ в Донбассе от полного разгрома. Сейчас, когда ВСУ на данном направлении на волосок от полного краха, многие задаются вопросом, почему Москалёва, который ответственен за происходящее, не снимают с поста командующего. За три с половиной месяца его нахождения на должности положение донбасской группировки только ухудшилось.

Эдуард Москалёв. Фото © "Цензор.нет"

Однако кандидатуры, которую бы можно было поставить на место Москалёва, просто нет. 19 июня от Минобороны РФ поступило сообщение о ликвидации 50 (по некоторым данным, 57) генералов, полковников, подполковников и других офицеров ВСУ в районе села Широкая Дача Днепропетровской области. Незадолго до удара российским высокоточным оружием по командному пункту они планировали перегруппировать свои войска под Лисичанском и Северодонецком. Последствия катастрофические: кадровый кризис, потеря контроля за гарнизонами в посёлках Золотое и Горское, которые были заблокированы российскими военными и союзниками почти неделю назад (шансов на деблокаду у противника не осталось, на это просто нет сил).

— Паника колоссальная. Знаю, что происходит, изнутри [высшего командования], — поделился член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

Погибшие офицеры отдавали приказы вооружённым формированиям донбасской группировки и занимались координацией частей в районе Северодонецка и Лисичанска. Ракетный удар свёл на нет логистику ВСУ в Донбассе, обезглавил украинскую армию, внёс раздор в ряды высшего украинского военного командования, а также, по некоторым сведениям, спровоцировал охоту на ведьм в рядах офицеров: сейчас они ищут виноватых, пеняют на "русских агентов", стремятся найти и наказать предателей, растрачивая остатки командного потенциала впустую.

Фото © Scott Olson / Getty Images

Если отношения между рядовым составом ВСУ и их командирами давно не ладились — три недели назад Интернет захлестнула волна видео с жалобами солдат на нелогичные приказы и плохое обращение (потом против жалобщиков были введены жёсткие санкции и шум стих), то теперь высшие офицеры и сами вышли из доверия. Показательно, что генерал Владимир Карпенко, ранее отвечавший за тыл сухопутных войск, сбежал в Париж и особо не в курсе, что сейчас происходит на вверенном ему фронте. Проще говоря, махнул на всё рукой. Параллельно идёт процесс уничтожения Российской армией остатков командиров ВСУ, причём зачастую они сами попадаются в ловушку.

29 июня стало известно об уничтожении российской артиллерией колонны, которой командование 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ пыталось сбежать из Лисичанска. Остатки высших украинских офицеров из донбасской группировки вот-вот угодят в окружение.

Генерал с плохой разведкой

Собеседники Лайфа в зоне СВО отмечают, что ситуация в Донбассе выходит из-под контроля генерал-майора Москалёва. Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв недавно заявил, что наёмники из США руководят украинской группировкой, дислоцирующейся в Северске. Это косвенно свидетельствует о том, что Эдуард Москалёв уже мало что решает и либо вообще отстранён от командования, либо выполняет сугубо консультативные функции.

Фото © Narciso Contreras / Anadolu Agency via Getty Images

По некоторым данным, вместе со штабом Москалёв дислоцируется в районе Краматорска и Славянска, а вместе с ним, по некоторым сведениям, могут находиться: полковник Иван Гараз — командующий 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского; полковник Дмитрий Титенко (минимум два раза бросавший подчинённых на произвол судьбы) с его 53-й отдельной механизированной бригадой; полковник Алексей Майстренко — командир отдельной механизированной бригады; а также Дмитрий Брыжинский — командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Все они с 24 февраля фигурируют в "расстрельных списках" ВСУ за низкую результативность.

Несмотря на большие потери, это довольно крупная группировка и скрыться незамеченной с поля боя для неё проблематично. С севера, юга и востока всё отрезано. Пока открыта дорога на запад — к Харькову, но там есть риск попасть в кольцо. Есть вариант отхода к Днепропетровску, но там исправно работает российская артиллерия. Именно там нашли последнее пристанище 50 генералов ВСУ. Замкнутый круг.

Теперь главный вопрос: побежит Москалёв со своими офицерами и генералами из Лисичанска или останется там, приняв неизбежное. По словам военного эксперта Дмитрия Литовкина, улизнуть из Донбасса у группировки под командованием Москалёва шансов мало.

Я не знаю, что он (Москалёв. — Прим. ред.) там себе думает и как он поступит в конечном итоге, но судя по тому, что пишут украинские источники, командиры в первую очередь бросают своих подчинённых и сбегают. Выходить из окружения сложно будет, потому что дороги сейчас все перекрыты, а то, что не перекрыто, обстреливается артиллерией, беспилотники летают. Поэтому по просёлочной местности — "по лесочкам, по холмочкам". Но там Народная милиция ЛНР и ДНР партизанит Дмитрий Литовкин Военный эксперт

В настоящий момент ВСУ вместе с наёмниками массово бегут из Лисичанска и направляются в Северск, чтобы попытаться организовать там новую линию обороны. Однако мест, где можно безопасно укрыться, становится всё меньше. Эксперты не торопятся с оценками настроений в штабе командования "Север" и "Восток" ВСУ, однако полагают, что если две городские агломерации будут взяты в кольцо по примеру других крупных городов, то иного выхода, кроме как сдаться в плен, у Москалёва и окружающих его офицеров высшего звена уже не будет. Как только это произойдёт, группировка ВСУ в Донбассе окажется обезглавлена, а основная цель специальной военной операции будет выполнена.

Фото © Narciso Contreras / Anadolu Agency via Getty Images Какое решение примет командующий группировкой ВСУ Москалёв? 0 Будет сдаваться. Будет биться до последнего. Сбежит.

Авторы Сергей Андреев