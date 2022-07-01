Пушилин: Киеву вернули бойцов "Азова" и "Айдара", которые точно не встанут в строй

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Киеву вернули рядовых из националистических полков "Азов" и "Айдар", которые точно не смогут встать в строй. К тому же об их преступлениях нет каких-либо свидетельств, подчеркнул политик.

"Киеву вернули рядовых из "Азова" и "Айдара", которые точно не смогут встать в строй. Об их преступлениях нет свидетельств", — сказал глава ДНР.