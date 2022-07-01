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Опубликовано 30 июня 2022, 21:51
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Пушилин: Киеву вернули бойцов "Азова" и "Айдара", которые точно не встанут в строй

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Киеву вернули рядовых из националистических полков "Азов" и "Айдар", которые точно не смогут встать в строй. К тому же об их преступлениях нет каких-либо свидетельств, подчеркнул политик.

"Киеву вернули рядовых из "Азова" и "Айдара", которые точно не смогут встать в строй. Об их преступлениях нет свидетельств", сказал глава ДНР.

Он также отметил, что в украинском плену по-прежнему остаются ценные военнослужащие, чьё освобождение на сегодняшний день является одной из главных задач.

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Напомним, что о состоявшемся обмене военнопленными по схеме "144 на 144" глава ДНР Денис Пушилин сообщил в среду, 29 июня. Политик уточнил, что среди них были в том числе и националисты из "Азова" и "Айдара", которые были переданы Киеву. По его словам, речь идёт лишь о тех, кто попал в плен с серьёзными ранениями или остался без конечностей. Позже в российском Министерстве обороны раскрыли подробности процесса и отметили, что обмен был организован и проведён по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, а в Кремле позже отметили, что самой главной целью обменного процесса было возвращение российских военных.

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ТАСС / Гердо Владимир

Светлана Шумакова
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