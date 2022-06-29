Пленный американский наёмник пожалел о приезде на Украину и призвал не повторять его ошибок

Американский наёмник Александр Дрюке, приехавший на Украину воевать за ВСУ и оказавшийся в плену в ДНР, заявил, что не обладал полной информацией о происходящем в Незалежной. Видео с беседой с ним опубликовано РИА "Новости".

"Я приехал, не осознавая, у меня не было полной информации. Если бы я лучше понимал, что здесь на самом деле происходит, я бы не приехал. Я на самом деле жалею о своем приезде", — сказал он.

Дрюке призвал всех желающих перед тем, как отправиться участвовать в боях на Украине, внимательно изучить информацию о причинах конфликта и не повторять его ошибок. Кроме того, он сообщил, что ему должны были выплачивать порядка $3,5 тысячи в месяц, но денег он так и не получил.