Пленный американский наёмник пожалел о приезде на Украину и призвал не повторять его ошибок
Американский наёмник Александр Дрюке, приехавший на Украину воевать за ВСУ и оказавшийся в плену в ДНР, заявил, что не обладал полной информацией о происходящем в Незалежной. Видео с беседой с ним опубликовано РИА "Новости".
"Я приехал, не осознавая, у меня не было полной информации. Если бы я лучше понимал, что здесь на самом деле происходит, я бы не приехал. Я на самом деле жалею о своем приезде", — сказал он.
Дрюке призвал всех желающих перед тем, как отправиться участвовать в боях на Украине, внимательно изучить информацию о причинах конфликта и не повторять его ошибок. Кроме того, он сообщил, что ему должны были выплачивать порядка $3,5 тысячи в месяц, но денег он так и не получил.
Также пленный наёмник говорит, что тренировали их иностранные структуры, а с украинцами он почти не контактировал. По его словам, ему довелось встретить бойцов из США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, а также Бразилии и других стран Латинской Америки.
Как уже писал Лайф, российские военные взяли в плен вблизи Харькова двух бывших военнослужащих США, которые вступили в ряды ВСУ в качестве наёмников, — 39-летнего Александра Дрюке и 27-летнего Энди Хьюна. Позже появилось видео с бойцами, где они говорят, что "хотят мира и домой". Песков же объяснил, что эти пленные могут не рассчитывать на Женевскую конвенцию.