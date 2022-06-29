ДНР и Украина обменялись пленными в формате "144 на 144"
Глава ДНР Пушилин: 144 наших бойца возвращаются домой из плена противника
Донецкая Народная Республика и Украина произвели обмен военнопленными, вернув по 144 представителя с каждой стороны. Об этом вечером в среду сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что среди переданных Киеву пленных есть бойцы националистических батальонов. Речь идёт о тех, кто получил серьёзные ранения и ампутацию конечностей.
"Мы передали Киеву... пленных из вооружённых формирований Украины, большинство из которых ранены. Несколько из них — рядовые националистических батальонов, их состояние плачевное: ранения тяжёлые, с ампутацией конечностей и прочими осложнениями", — написал Пушилин в Telegram.
Глава ДНР отметил, что "у врага оказались очень ценные военнослужащие", принимавшие участие в освободительной спецоперации. Спасение этих бойцов, со слов Пушилина, остаётся основной задачей.
"Среди освобождённых есть мобилизованные, которые при разных обстоятельствах попали в плен. Большинство из них ранены, и им необходима срочная квалифицированная медицинская помощь", — добавил он, пожелав раненым бойцам скорейшего выздоровления.
Ранее Лайф сообщал, что около 800 военных ВСУ сдались в плен под Лисичанском и в Горском котле. Украинские бойцы заявили, что командование их бросило. По словам солдат, у них были проблемы со связью между подразделениями, что в итоге отрезало группу, которая стала обречённой на разгром. К слову, большинство пленных бойцов ВСУ, которые сдались за последние месяц-два, оказалось с Западной Украины. По словам военных ДНР, ведут они себя хорошо, однако отрицают, что участвовали в боях, хотя поймали их с оружием в зоне боевых действий.