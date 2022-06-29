ДНР и Украина обменялись пленными в формате "144 на 144"

Донецкая Народная Республика и Украина произвели обмен военнопленными, вернув по 144 представителя с каждой стороны. Об этом вечером в среду сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что среди переданных Киеву пленных есть бойцы националистических батальонов. Речь идёт о тех, кто получил серьёзные ранения и ампутацию конечностей.

"Мы передали Киеву... пленных из вооружённых формирований Украины, большинство из которых ранены. Несколько из них — рядовые националистических батальонов, их состояние плачевное: ранения тяжёлые, с ампутацией конечностей и прочими осложнениями", — написал Пушилин в Telegram.

Глава ДНР отметил, что "у врага оказались очень ценные военнослужащие", принимавшие участие в освободительной спецоперации. Спасение этих бойцов, со слов Пушилина, остаётся основной задачей.