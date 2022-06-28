Стало известно, кто из пленных украинских военных содержится в России
Генерал-полковник Картаполов рассказал, кто из пленных украинских военных доставлен в Россию
Украинские военные, которые сдались в плен и которые совершили преступление против российских граждан, находятся в РФ. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.
"Часть сдавшихся в плен находятся в РФ, часть там (в Донбассе. — Прим. ред.). В России находятся те, в отношении которых подтверждается факт преступления против граждан РФ", — сказал он "Интерфаксу", добавив, что сейчас с этими пленными проводятся следственные действия.
По словам Картаполова, всех сложивших оружие бойцов ВСУ проверяют на причастность к военным преступлениям. Если они невиновны, то могут получить российское гражданство либо ждать обмена с украинской стороной. Генерал-полковник отметил, что многие военные не хотят возвращаться домой и оформляют гражданство РФ.
Ранее Лайф писал, что большинство новых пленных бойцов ВСУ оказались с Западной Украины. По словам военных ДНР, ведут они себя хорошо, однако отрицают, что участвовали в боях, хотя поймали их с оружием в зоне боевых действий.
ТАСС / AP Photo / Alexei Alexandrov