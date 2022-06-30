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Регион
Опубликовано 30 июня 2022, 09:58
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В Минобороны РФ раскрыли, что обмен пленными 144 на 144 провели по прямому указанию Путина

Обмен военнопленными с украинской стороной, в результате которого на родину вернётся 144 российских военных или представителей силовых структур ДНР и ЛНР, был организован и проведён по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. Об этом заявил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, — это самая главная задача. Всё остальное потом", отметил представитель военного ведомства.

Конашенков отметил, что практически все освобождённые — раненые или тяжелораненые бойцы, им уже оказывается медицинская помощь.

"Общее число военнослужащих Украины, захваченных или сдавшихся в плен, составляет более шести тысяч человек", — добавил он.

Большинство новых пленных бойцов ВСУ оказалось с Западной Украины
Большинство новых пленных бойцов ВСУ оказалось с Западной Украины

Напомним, что накануне вечером глава ДНР Денис Пушилин заявил о состоявшемся обмене военнопленными по схеме "144 на 144". Он отметил, что среди переданных Киеву пленных есть бойцы националистических батальонов. Речь идёт о тех, кто получил серьёзные ранения и ампутацию конечностей.

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VK / Минобороны России

Алексей Берковиц
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