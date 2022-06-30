В Минобороны РФ раскрыли, что обмен пленными 144 на 144 провели по прямому указанию Путина

Обмен военнопленными с украинской стороной, в результате которого на родину вернётся 144 российских военных или представителей силовых структур ДНР и ЛНР, был организован и проведён по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. Об этом заявил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, — это самая главная задача. Всё остальное потом", — отметил представитель военного ведомства.

Конашенков отметил, что практически все освобождённые — раненые или тяжелораненые бойцы, им уже оказывается медицинская помощь.

"Общее число военнослужащих Украины, захваченных или сдавшихся в плен, составляет более шести тысяч человек", — добавил он.