В эстонской Нарве проживает большая диаспора этнических русских, которые поддерживают спецоперацию на Украине и в случае вооружённого конфликта Москвы и Таллина встанут на сторону своего восточного соседа. Об этом они сами рассказали в интервью датскому телеканалу tv2.dk.

Герои сюжета заявили, что не разделяют стремление Запада "демонизировать" Россию, поскольку наша страна на самом деле "защищается, а не нападает". Один из местных жителей, Анатолий, заявил, что "натовские ракеты могут долететь до Москвы за пять минут, именно поэтому Путин борется с нацистами на Украине".

"Я точно буду с русскими. В Нарве все за Россию", — отметил мужчина.

Другая героиня сюжета, пенсионерка Людмила Толомпойко, пожаловалась журналистам на дискриминацию русских в Эстонии. По её словам, детям запрещают разговаривать в школе на родном языке, а этническим русским труднее устроиться на госслужбу. В вопросе мира с Россией женщина призвала эстонское правительство быть "благоразумнее и дипломатичнее".