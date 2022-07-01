Остров Змеиный остаётся под контролем флота и ВКС России, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк заявил, что остров Змеиный остаётся под контролем флота и ВКС России. Об этом пишет РИА "Новости".

"Наши бойцы из сил специальных операций Вооружённых сил РФ освободили остров Змеиный от украинских националистов, отбили несколько атак, попыток высадки украинского десанта, сбили значительное количество авиации и дронов. Далее остров становится под контроль наших ракет, флота и ВКС", — сказал он.

По словам депутата, после того как Запад передал Украине ствольную и реактивную артиллерию, была проведена успешная операция по отходу с острова Змеиный, чтобы сохранить жизни бойцов. Он отметил, что в ходе военных действий может применяться разная тактика. Но Россия во время спецоперации в первую очередь думает о безопасности своих военных. Черняк также подчеркнул, что теперь никто не сможет обвинить РФ в искусственном создании голода путём блокировки выхода судов из украинских портов.