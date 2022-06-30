Военный эксперт объяснил, зачем РФ вывела военных с острова Змеиный

Вооружённые силы России вывели гарнизон с острова Змеиный, чтобы дать возможность Украине разминировать акваторию. К тому же станция разведки там уже получила все необходимые данные по логистике и перемещениях транспорта Незалежной, в том числе военного, рассказал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с РИА "Новости".

"Истинная причина заключается в другом — акватория портов Украины заминирована. И Украина не раз заявляла о том, что они бы разминировали, если бы Вооружённые силы России не находились на острове Змеиный. При этом они предпринимали несколько атак, чтобы показать мировому сообществу, что они атакуют остров для разблокировки портов в попытках вывезти зерно", — объяснил он.

Причём, продолжил эксперт, в последнее время украинские войска изменили тактику и осуществляли огневое подавление Змеиного. При этом оборона на острове имеет множество сложностей, необходимо постоянно обеспечивать наших военных арсеналом, а подвергать опасности их не собираются. К тому же задачи, поставленные при дислокации войск РФ на Змеином, командиры посчитали выполненными.

Но при этом ВС России продолжат контролировать акваторию. Станция разведки на острове получала данные о логистике и перемещении грузов в сторону Украины, включая военные, о полётах авиации ВСУ с территории Румынии, объяснил эксперт. Теперь российским войскам известно, что и где находится.