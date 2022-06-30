Военный эксперт объяснил, зачем РФ вывела военных с острова Змеиный
Эксперт Леонков: ВС РФ ушли со Змеиного, чтобы позволить Киеву разминировать акваторию
Вооружённые силы России вывели гарнизон с острова Змеиный, чтобы дать возможность Украине разминировать акваторию. К тому же станция разведки там уже получила все необходимые данные по логистике и перемещениях транспорта Незалежной, в том числе военного, рассказал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с РИА "Новости".
"Истинная причина заключается в другом — акватория портов Украины заминирована. И Украина не раз заявляла о том, что они бы разминировали, если бы Вооружённые силы России не находились на острове Змеиный. При этом они предпринимали несколько атак, чтобы показать мировому сообществу, что они атакуют остров для разблокировки портов в попытках вывезти зерно", — объяснил он.
Причём, продолжил эксперт, в последнее время украинские войска изменили тактику и осуществляли огневое подавление Змеиного. При этом оборона на острове имеет множество сложностей, необходимо постоянно обеспечивать наших военных арсеналом, а подвергать опасности их не собираются. К тому же задачи, поставленные при дислокации войск РФ на Змеином, командиры посчитали выполненными.
Но при этом ВС России продолжат контролировать акваторию. Станция разведки на острове получала данные о логистике и перемещении грузов в сторону Украины, включая военные, о полётах авиации ВСУ с территории Румынии, объяснил эксперт. Теперь российским войскам известно, что и где находится.
Леонков также думает, что на остров ВСУ уже не вернутся. По его словам, "жест доброй воли" был сделан не в сторону Украины, а в сторону мирового сообщества, обвиняющего Москву в блокировке вывоза зерна из Одессы. И это при условии, что Минобороны России предоставляло гуманитарный коридор, добавил эксперт.
Остров Змеиный под Одессой не раз оказывался в сводках главных новостей в ходе "Операции Z". В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о гибели больше сотни морских пехотинцев и пограничников в бою за эту высоту, однако оказалось, что все эти военнослужащие живы. Они добровольно сдались в плен Российской армии. После освобождения Змеиный не раз подвергался атакам ВСУ. Так, накануне Дня Победы российские военные сорвали провокацию украинского Генштаба по захвату острова. Противник понёс большие потери: авантюра Киева привела к бессмысленной гибели более 50 украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере трёх катеров и 30 БПЛА. После этого попытки Киева атаковать остров также проваливались. А 30 июня стало известно, что ВС РФ отходят со Змеиного в качестве "шага доброй воли".
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