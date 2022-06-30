Актриса Яна Поплавская — об "Операции Z": Поможет очистить страну от дерьма

Советская и российская актриса театра и кино Яна Поплавская, известная по роли Красной Шапочки, 28 июня отметила 55-летие. Незадолго до юбилея звезда дала интервью "Абзацу", в котором заявила об "очистительной" миссии специальной военной операции на Украине. Артистка заметила, что мы живём в эпоху перемен, когда розовые очки спадают, а мифы и легенды развенчиваются.

"Многие к этой "чистке" не готовы. Но генеральная уборка — дело хорошее и нужное. Спецоперация поможет очистить страну от дерьма", — заявила Поплавская журналистам.

Актриса признала, что её окружение поредело, но близких людей это не коснулось. В частности, Яне удалось сохранить отношения с бывшей коллегой, которая придерживается другой позиции. Поплавская считает, что каждый вправе иметь своё мнение, переубеждать кого-то она не собирается. Но и не понимает людей, которые кидаются на неё, когда она просто обозначает свою человеческую и гражданскую позицию. Высказалась звезда и о тех коллегах, кто уехал из РФ после 24 февраля.

"Ну и отлично, сдристнули так сдристнули. Я за! Россия — огромная страна, в которой живёт огромное количество по-настоящему талантливых людей", — отрезала Поплавская, указав, что раньше у талантов могло не быть шанса "протиснуться между "достояниями", а теперь тропинка к звёздному олимпу освободилась.