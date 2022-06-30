В ЛНР рассказали, сколько людей ещё остаётся на территории "Азота" в Северодонецке

На территории завода "Азот" в Северодонецке в настоящее время находится примерно 600–800 человек, включая мирных граждан. Об этом сообщил первый замглавы МВД Луганской Народной Республики Роман Ведмеденко.

"Там не более 1 тысячи человек, 600–800 осталось. <...> Там есть и гражданское население, которое эти фашисты забрали и удерживают", — сказал он в разговоре с журналистами.

По словам Ведмеденко, сейчас проводится работа по освобождению мирных граждан, после чего им будет оказана медицинская и психологическая помощь. Он также заверил, что все будут непременно выведены с территории завода.