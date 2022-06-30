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Опубликовано 30 июня 2022, 11:01

В ЛНР рассказали, сколько людей ещё остаётся на территории "Азота" в Северодонецке

МВД ЛНР: На территории "Азота" в Северодонецке остаётся до 800 человек

На территории завода "Азот" в Северодонецке в настоящее время находится примерно 600–800 человек, включая мирных граждан. Об этом сообщил первый замглавы МВД Луганской Народной Республики Роман Ведмеденко.

"Там не более 1 тысячи человек, 600–800 осталось. <...> Там есть и гражданское население, которое эти фашисты забрали и удерживают", — сказал он в разговоре с журналистами.

По словам Ведмеденко, сейчас проводится работа по освобождению мирных граждан, после чего им будет оказана медицинская и психологическая помощь. Он также заверил, что все будут непременно выведены с территории завода.

Наёмники из Грузии, Великобритании и Армении воевали на "Азоте" за ВСУ
Наёмники из Грузии, Великобритании и Армении воевали на "Азоте" за ВСУ

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв сообщил, что завод "Азот" остался практически цел благодаря "ювелирной работе" военных. По его словам, в ходе боевых действий здания и сооружения предприятия не получили больших разрушений.

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ТАСС / Александр Река

Наталья Исакова
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