В ЛНР заявили, что в плен сдаются потерявшиеся при отступлении у Золотого бойцы ВСУ
В Луганской Народной Республике сдались в плен украинские военные, потерявшиеся при отступлении у Золотого. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил военнослужащий Народной милиции ЛНР.
По его словам, двух бойцов ВСУ, идущих по дороге со стороны Горского, он заметил через тепловизор примерно в пять утра. Украинские военные заявили, что перепутали дорогу, поэтому им пришлось блуждать "три дня по лесам и полям". Как отметил один из взятых в плен бойцов, они потерялись ночью при стремительном отступлении украинских войск в районе Золотого.
"Остановились перевести дух, голову поднимаем: уже никого нет. Никакой информации. Потом сказали, что кто-то ещё вчера отступил, а мы этой информации не знали. Тупо нас кинули", — рассказал он.
Как сообщил ранее посол ЛНР Родион Мирошник, в пригороде Лисичанска треть бойцов ВСУ сдались в плен. Он подчеркнул, что если в скором времени операция в Лисичанске будет окончена и украинские военные перейдут в сторону Северска, то на этом "будет поставлена точка в операции по освобождению ЛНР".
ТАСС / AP Photo / Bernat Armangue