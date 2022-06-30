В ЛНР заявили, что в плен сдаются потерявшиеся при отступлении у Золотого бойцы ВСУ

В Луганской Народной Республике сдались в плен украинские военные, потерявшиеся при отступлении у Золотого. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил военнослужащий Народной милиции ЛНР.

По его словам, двух бойцов ВСУ, идущих по дороге со стороны Горского, он заметил через тепловизор примерно в пять утра. Украинские военные заявили, что перепутали дорогу, поэтому им пришлось блуждать "три дня по лесам и полям". Как отметил один из взятых в плен бойцов, они потерялись ночью при стремительном отступлении украинских войск в районе Золотого.

"Остановились перевести дух, голову поднимаем: уже никого нет. Никакой информации. Потом сказали, что кто-то ещё вчера отступил, а мы этой информации не знали. Тупо нас кинули", — рассказал он.