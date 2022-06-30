ВКС РФ за сутки ликвидировали более 80 наёмников и 20 бойцов ВСУ
МО РФ: Ударами ВКС за сутки уничтожено более 80 иностранных наёмников в Николаеве
Воздушно-космические силы России за прошедшие сутки нанесли удары по пункту управления 123-й бригады территориальной обороны, месту расположения иностранных наёмников в городе Николаеве, а также складу боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады в населённом пункте Шевченко. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате атаки удалось уничтожить более 20 украинских военных, а также свыше 80 иностранных наёмников. Также ликвидировано шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники, более тысячи артиллерийских снарядов, трёхсот миномётных мин и ста выстрелов для ПЗРК.
Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что российские войска отходят с острова Змеиный в качестве "шага доброй воли". Это сделано, чтобы показать мировому сообществу, что РФ не препятствует усилиям по вывозу сельхозпродукции с Украины.
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