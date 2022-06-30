Украинские военные получили приказ отступать из Лисичанска

"По данным нашей разведки, той группировке войск, которая находится в Лисичанске, отдан запоздалый приказ на отступление", — цитирует Марочко РИА "Новости".

А накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что передовые группы российских военных уже вошли в Лисичанск. По его словам, город скоро будет освобождён, "особого времени это не займёт".