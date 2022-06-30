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Регион
Опубликовано 30 июня 2022, 08:27
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Украинские военные получили приказ отступать из Лисичанска

Подполковник Народной милиции Марочко: ВСУ получили приказ отступать из Лисичанска

Подразделения ВСУ получили приказ на отступление из Лисичанска, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"По данным нашей разведки, той группировке войск, которая находится в Лисичанске, отдан запоздалый приказ на отступление", — цитирует Марочко РИА "Новости".

В Лисичанске орудует группа из 20 американских наёмников
В Лисичанске орудует группа из 20 американских наёмников

А накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что передовые группы российских военных уже вошли в Лисичанск. По его словам, город скоро будет освобождён, "особого времени это не займёт".

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Getty Images / Marcus Yam / Los Angeles Times

Александра Вишнякова
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