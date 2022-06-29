Кадыров заявил о заходе в Лисичанск передовых групп российских военных
Кадыров заявил, что передовые группы военных уже вошли в Лисичанск
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что передовые группы российских военных уже вошли в город Лисичанск, который находится в Луганской Народной Республике. Об этом он написал в своём телеграм-канале, прикрепив также видеозапись, которая была сделана на подступах к населённому пункту.
Кадыров рассказал, что передовые группы военных уже вошли в город Лисичанск. Видео © t.me / RKadyrov_95
"Герой России Замид Чалаев осматривает издалека Лисичанск, город, в который уже вошли первые передовые группы и который скоро будет освобождён от украинских оккупантов. Особого времени это не займёт. Хотя украинские нацики снова расскажут нам сказки об окопавшихся бандеровцах, которые лопатами будут отбивать атаки союзных войск", — написал Кадыров.
Ранее Лайф сообщал, что украинские войска группами покидают Лисичанск. Бойцы ВСУ предпринимали попытку прорваться и через населённый пункт Белогоровка. По словам посла ЛНР в РФ Родиона Мирошника, резервные группы военных ВСУ из таких населённых пунктов, как Новодружеск, Приволье, Шипилово, а также со стороны Краматорска и Славянска стягиваются в Северск. Позднее посол ЛНР Мирошник рассказал, что в пригороде Лисичанска треть бойцов ВСУ сдались в плен.
t.me / RKadyrov_95