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Опубликовано 29 июня 2022, 10:17
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В Лисичанске орудует группа из 20 американских наёмников

Группу из 20 американских наёмников на пикапах засекли в Лисичанске

Группа из 20 американских наёмников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ, обнаружена в Лисичанске Луганской Народной Республики. Как рассказали в Министерстве внутренних дел ЛНР, они перемещались на трёх пикапах, пока их не засекла разведка методом радиоперехвата.

"На одном из пикапов миномёты, на втором находятся ПТУРы (противотанковые управляемые ракеты. — Прим. Лайфа), и третий пикап обслуживает полностью система беспилотных летательных аппаратов", — рассказал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.

Группа американцев действует в южной части Лисичанска. Передвижение наёмников находится на контроле разведчиков ЛНР. По словам Киселёва, подразделения республики и России активно сжимают кольцо вокруг Лисичанска.

Ранее Лайф сообщал, что за сутки Вооружённые силы России сбили МиГ-29, два Су-25 и Ми-8 Воздушных сил Украины.

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Getty Images / Marcus Yam / Los Angeles Times

Ольга Пасынкова
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