В Лисичанске орудует группа из 20 американских наёмников

Группа из 20 американских наёмников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ, обнаружена в Лисичанске Луганской Народной Республики. Как рассказали в Министерстве внутренних дел ЛНР, они перемещались на трёх пикапах, пока их не засекла разведка методом радиоперехвата.

"На одном из пикапов миномёты, на втором находятся ПТУРы (противотанковые управляемые ракеты. — Прим. Лайфа), и третий пикап обслуживает полностью система беспилотных летательных аппаратов", — рассказал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.

Группа американцев действует в южной части Лисичанска. Передвижение наёмников находится на контроле разведчиков ЛНР. По словам Киселёва, подразделения республики и России активно сжимают кольцо вокруг Лисичанска.