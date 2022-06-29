В Лисичанске орудует группа из 20 американских наёмников
Группу из 20 американских наёмников на пикапах засекли в Лисичанске
Группа из 20 американских наёмников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ, обнаружена в Лисичанске Луганской Народной Республики. Как рассказали в Министерстве внутренних дел ЛНР, они перемещались на трёх пикапах, пока их не засекла разведка методом радиоперехвата.
"На одном из пикапов миномёты, на втором находятся ПТУРы (противотанковые управляемые ракеты. — Прим. Лайфа), и третий пикап обслуживает полностью система беспилотных летательных аппаратов", — рассказал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.
Группа американцев действует в южной части Лисичанска. Передвижение наёмников находится на контроле разведчиков ЛНР. По словам Киселёва, подразделения республики и России активно сжимают кольцо вокруг Лисичанска.
Ранее Лайф сообщал, что за сутки Вооружённые силы России сбили МиГ-29, два Су-25 и Ми-8 Воздушных сил Украины.
Getty Images / Marcus Yam / Los Angeles Times