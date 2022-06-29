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Регион
Опубликовано 29 июня 2022, 10:07

Шойгу вручил госнаграды российским военным, отличившимся в ходе "Операции Z"

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил Центральный военный клинический госпиталь им. Мандрыка, где вручил государственные награды российским военнослужащим, проявившим героизм и мужество во время спецоперации на Украине.

Звездой Героя России наградили командира 40-го инженерно-сапёрного полка 41-й общевойсковой армии подполковника Рустама Сайфуллина и командира мотострелкового взвода пятой отдельной танковой бригады старшего лейтенанта Балдана Цыдыпова. В ходе встречи Сайфуллину также предложили занять пост замначальника Тюменского высшего военного командного училища, а Цыдыпову — должность старшего специалиста-эксперта в одном из московских военных комиссариатов.

Кроме того, Шойгу вручил медали "За отвагу", медали Жукова и Суворова, а также орден Мужества. Он поблагодарил российских военных за службу и пожелал скорейшего выздоровления. Министр обороны подчеркнул, что все бойцы, удостоенные награды, достойно выполняли воинский долг перед родиной в ходе спецоперации.

Российский военный получил госнаграду за спасение 15 сослуживцев
Российский военный получил госнаграду за спасение 15 сослуживцев

А ранее Лайф писал, что в России учредили медаль "Участнику специальной военной операции". Награду, в частности, могут получить военные, росгвардейцы, полицейские, госслужащие и работники ведомства, участвующие в "Операции Z".

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VK / Минобороны России

Александра Васильева
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