Около 500 украинских военных и наёмников за сутки бежали из Лисичанска в Северск
Украинские военные и наёмники начинают массово бежать из Лисичанска. Как рассказал помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв, за последние сутки с данной территории около полутысячи украинских бойцов убежали в Северск, контролируемый ВСУ.
"Буквально за сутки с 28 на 29 [июня] из Лисичанска прорвалось в район Северска порядка 500 вэсэушников, плюс наёмники. То есть максимально они уходят из Лисичанска", — сказал он в беседе с ТАСС.
Ранее Лайф сообщал, что украинские войска группами покидают Лисичанск. Бойцы ВСУ предпринимали попытку прорваться и через населённый пункт Белогоровка. По словам посла ЛНР Родиона Мирошника, резервные группы военных ВСУ из таких населённых пунктов, как Новодружеск, Приволье, Шипилово, а также со стороны Краматорска и Славянска стягиваются в Северск. Позднее посол ЛНР Мирошник рассказал, что в пригороде Лисичанска треть бойцов ВСУ сдались в плен.
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