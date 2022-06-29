Около 500 украинских военных и наёмников за сутки бежали из Лисичанска в Северск

Украинские военные и наёмники начинают массово бежать из Лисичанска. Как рассказал помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв, за последние сутки с данной территории около полутысячи украинских бойцов убежали в Северск, контролируемый ВСУ.

"Буквально за сутки с 28 на 29 [июня] из Лисичанска прорвалось в район Северска порядка 500 вэсэушников, плюс наёмники. То есть максимально они уходят из Лисичанска", — сказал он в беседе с ТАСС.