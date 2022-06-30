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Опубликовано 30 июня 2022, 08:36
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Миномётчики Росгвардии уничтожили в Донбассе взвод ВСУ из более чем 30 человек

Росгвардейцы во время боевых действий в Донбассе уничтожили взвод Вооружённых сил Украины численностью более 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В условиях угрозы артиллерийского обстрела, действуя грамотно и решительно, личный состав ведомственного подразделения миномётчиков открыл прицельный огонь по противнику. В результате меткого огня росгвардейцев подразделение ВСУ было уничтожено", — указывается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что группа пехоты ВСУ была выявлена в ходе проведения разведки, координаты затем были переданы миномётчикам.

Бойцов ВСУ и наёмников засняли на видео с дрона во время обстрела своих же
Бойцов ВСУ и наёмников засняли на видео с дрона во время обстрела своих же

Ранее в Минобороны рассказали, как украинские националисты используют тактику гитлеровцев. По данным ведомства, они собираются вместе с иностранными наёмниками стереть Авдеевку в ДНР с лица земли и обвинить в этом ВС РФ.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Евгения Колесникова
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