Миномётчики Росгвардии уничтожили в Донбассе взвод ВСУ из более чем 30 человек
Росгвардейцы во время боевых действий в Донбассе уничтожили взвод Вооружённых сил Украины численностью более 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В условиях угрозы артиллерийского обстрела, действуя грамотно и решительно, личный состав ведомственного подразделения миномётчиков открыл прицельный огонь по противнику. В результате меткого огня росгвардейцев подразделение ВСУ было уничтожено", — указывается в сообщении.
В ведомстве уточнили, что группа пехоты ВСУ была выявлена в ходе проведения разведки, координаты затем были переданы миномётчикам.
Ранее в Минобороны рассказали, как украинские националисты используют тактику гитлеровцев. По данным ведомства, они собираются вместе с иностранными наёмниками стереть Авдеевку в ДНР с лица земли и обвинить в этом ВС РФ.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ