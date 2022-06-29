В Минобороны рассказали, как украинские националисты используют тактику гитлеровцев
МО РФ: Националисты и наёмники намерены стереть Авдеевку с лица земли и обвинить ВС РФ
Украинские националисты и иностранные наёмники намерены стереть Авдеевку в ДНР с лица земли, копируя тактику нацистов времён Великой Отечественной, и обвинить в этом Российскую армию. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, возглавляющий также межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине.
"Из перехваченных радиопереговоров националистов и иностранных наёмников достоверно установлено, что боевики при подходе Вооружённых сил России и формирований Донецкой Народной Республики к Авдеевке, копируя тактику "выжженной земли", применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны, намерены стереть город с лица Земли", — сказал Мизинцев.
Генерал-полковник привёл один из таких радиопереговоров в переводе с украинского языка, участники которого заявляют, что у них приказ "спалить Авдеевку дотла". Что касается мирных жителей, то с ними, как рекомендуется, можно делать что угодно, "главное, не выпускать по домам". Все переговоры щедро усыпаны нецензурной лексикой.
Как уточнил Мизинцев, цель подобных действий украинских националистов заключается в том, чтобы по уже отработанному сценарию обвинить российские Вооружённые силы в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры с широким медийным освещением в СМИ.
Ранее, напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что передовые группы российских военных уже вошли в город Лисичанск, который находится в Луганской Народной Республике. Он опубликовал видеозапись, которая была сделана на подступах к населённому пункту.
ТАСС / EPA / ALESSANDRO GUERRA