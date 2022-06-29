Американский наёмник рассказал о коррупции и некомпетентности среди бойцов ВСУ
Американский наёмник Хьюн рассказал о коррупции и некомпетентности среди бойцов ВСУ
Американский наёмник Энди Хьюн, воевавший на стороне ВСУ и взятый в плен в ДНР, сообщил о высоком уровне коррупции и некомпетентности среди украинских военных, а также о плохом отношении к иностранцам. Беседу с ним опубликовало РИА "Новости".
"Я увидел много коррупции, некомпетентности. Мало поддержки от украинских военных", — сказал Хьюн.
По словам пленного, он стал свидетелем плохого отношения к обычным военным, но особенно сильно страдают иностранные бойцы. Наёмник добавил, что военнослужащие рангом пониже, может быть, и рады их присутствию, однако люди, занимающие высокие посты, не хотят видеть чужих.
Как уже писал Лайф, российские военные взяли в плен вблизи Харькова двух бывших военнослужащих США, которые вступили в ряды ВСУ в качестве наёмников: 39-летнего Александра Дрюке и 27-летнего Энди Хьюна. Позже появилось видео с бойцами, где они говорят, что "хотят мира и домой". Песков же объяснил, что эти пленные могут не рассчитывать на Женевскую конвенцию.
Twitter / periclesukraine