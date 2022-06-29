Американский наёмник рассказал о коррупции и некомпетентности среди бойцов ВСУ

Американский наёмник Энди Хьюн, воевавший на стороне ВСУ и взятый в плен в ДНР, сообщил о высоком уровне коррупции и некомпетентности среди украинских военных, а также о плохом отношении к иностранцам. Беседу с ним опубликовало РИА "Новости".

"Я увидел много коррупции, некомпетентности. Мало поддержки от украинских военных", — сказал Хьюн.