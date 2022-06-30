Медведев назвал тяжёлым, но взвешенным и вынужденным решение о проведении "Операции Z"

Решение о проведение специальной военной операции на Украине является тяжёлым, но взвешенным и вынужденным. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

"Специальная операция — решение тяжёлое, совсем непростое, но именно поэтому взвешенное и обдуманное. Когда все средства мирного урегулирования были исчерпаны, когда мы сделали всё возможное, чтобы разрешить ситуацию дипломатическими методами, поступить иначе уже не было возможности", — объяснил он.

По словам Медведева, это подтверждают отказ украинских должностных лиц от ранее объявленных намерений и их признание в том, что Минские соглашения были только предлогом для оттягивания времени и наращивания сил ВСУ. Кроме того, начав спецоперацию, Москва в строгом соответствии с Уставом ООН реализовала право на самооборону, подчеркнул политик. Соответствующее уведомление российские власти направили генсекретарю и в Совбез организации.

"Цель спецоперации — защита людей, которые годами подвергались бесчеловечному обращению и издевательствам со стороны киевского режима, нарушающего все возможные стандарты и нормы", — добавил Медведев.