Депутат Валуев объяснил, зачем нужен запрет на продажу одноразового пластика на Байкале

Депутат Госдумы и знаменитый российский боксёр Николай Валуев прокомментировал проект закона о запрете продажи пластиковых пакетов и посуды на Байкале. В интервью телеканалу "360" он назвал это полезной для общества инициативой.

"Пластик разбивается в итоге на микропластик, и это всё содержится даже в рыбе, которую человек потребляет, в результате у него может развиться онкологическое заболевание. Сейчас всё больше загрязнений микропластиком и больше людей, которые оставляют его на берегах", — пояснил Валуев.

Кроме того, парламентарий рассказал ещё об одной инициативе, которую сейчас продвигает. Речь идёт о том, чтобы запретить на Байкале продажу моющих средств, содержащих фосфонатные соединения. По словам Валуева, это вещество зачастую вызывает гниль в зелёных водорослях, а также наносит непоправимый вред живым организмам.