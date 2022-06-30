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Опубликовано 30 июня 2022, 13:17

Депутат Валуев объяснил, зачем нужен запрет на продажу одноразового пластика на Байкале

Депутат Госдумы и знаменитый российский боксёр Николай Валуев прокомментировал проект закона о запрете продажи пластиковых пакетов и посуды на Байкале. В интервью телеканалу "360" он назвал это полезной для общества инициативой.

"Пластик разбивается в итоге на микропластик, и это всё содержится даже в рыбе, которую человек потребляет, в результате у него может развиться онкологическое заболевание. Сейчас всё больше загрязнений микропластиком и больше людей, которые оставляют его на берегах", — пояснил Валуев.

Кроме того, парламентарий рассказал ещё об одной инициативе, которую сейчас продвигает. Речь идёт о том, чтобы запретить на Байкале продажу моющих средств, содержащих фосфонатные соединения. По словам Валуева, это вещество зачастую вызывает гниль в зелёных водорослях, а также наносит непоправимый вред живым организмам.

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Как сообщал Лайф, законопроект о запрете одноразового пластика на Байкале внесли в Госдуму накануне. Документ был предложен группой депутатов во главе с председателем думского Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрием Кобылкиным.

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Unsplash

Наталья Исакова
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