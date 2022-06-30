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Регион
Опубликовано 30 июня 2022, 11:41
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Большинство россиян высказались в поддержку "Операции Z"

ВЦИОМ: 72% россиян скорее поддерживают спецоперацию на Украине

Большая часть (72%) россиян поддерживают проведение спецоперации на Украине, а 38% считают, что её цель — защита РФ, разоружение Незалежной и предотвращение размещения военных баз на её территории. Такие данные следуют из результатов опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 17% россиян признались, что не поддерживают проведение спецоперации на Украине, а 11% — затрудняются с ответом. Для каждого пятого респондента (20%) целью СВО является защита населения Донбасса. Также 19% уверены, что спецоперация нужна для изменения политического курса Украины и очищения её от нацистов, а по мнению 8%, Россия хочет оккупировать Незалежную и присоединить её к нашей стране.

Россияне также оценили вероятность проведения массовых акций протеста против падения уровня жизни, несправедливых действий властей РФ, в защиту своих прав и свобод в их городе или населённом пункте. Так, 83% респондентов считают подобные события маловероятными, а 11% — вполне возможными. При условии проведения этих акций протеста не примет в них участие 83%, а придёт на них — 11%.

Уровень доверия президенту России превысил 81%
Уровень доверия президенту России превысил 81%

Ранее Лайф писал, что россияне сплотились вокруг президента Владимира Путина после начала "Операции Z". По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Фёдорова, в период проведения СВО на Украине фиксируется "донбасский консенсус". Он добавил, что силы, выступающие против спецоперации, малочисленны и политически парализованы.

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ТАСС / Николай Тришин

Евгения Колесникова
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