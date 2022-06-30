В Киеве заявили о намерении взять остров Змеиный "под физический контроль"

Украинские военные намерены взять под контроль остров Змеиный, заявил в четверг замначальника оперативного управления украинского Генштаба Алексей Громов.

"Противник покинул остров. Сейчас наших военных на острове нет, но это будет..." — сказал он в четверг в ходе брифинга.



Вооружённые силы Украины уже планируют установить физический контроль на всей территории Змеиного, и на данный момент Киев контролирует остров с помощью оружия, добавил Громов.