В Киеве заявили о намерении взять остров Змеиный "под физический контроль"
Украина планирует установить контроль над островом Змеиный
Украинские военные намерены взять под контроль остров Змеиный, заявил в четверг замначальника оперативного управления украинского Генштаба Алексей Громов.
"Противник покинул остров. Сейчас наших военных на острове нет, но это будет..." — сказал он в четверг в ходе брифинга.
Вооружённые силы Украины уже планируют установить физический контроль на всей территории Змеиного, и на данный момент Киев контролирует остров с помощью оружия, добавил Громов.
Ранее военный эксперт Леонков объяснил, зачем РФ вывела военных с острова Змеиный. По его словам, на остров ВСУ уже не вернутся, а "жест доброй воли" был сделан не в сторону Украины, а в сторону мирового сообщества, обвиняющего Москву в блокировке вывоза зерна из Одессы.
Telegram / "Херсонский вестник"