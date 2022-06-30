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Регион
Опубликовано 30 июня 2022, 15:55
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В Киеве заявили о намерении взять остров Змеиный "под физический контроль"

Украина планирует установить контроль над островом Змеиный

Украинские военные намерены взять под контроль остров Змеиный, заявил в четверг замначальника оперативного управления украинского Генштаба Алексей Громов.

"Противник покинул остров. Сейчас наших военных на острове нет, но это будет..." — сказал он в четверг в ходе брифинга.

Вооружённые силы Украины уже планируют установить физический контроль на всей территории Змеиного, и на данный момент Киев контролирует остров с помощью оружия, добавил Громов.

Секретарь СНБО Украины поставил ультиматум по опустевшему острову Змеиный
Секретарь СНБО Украины поставил ультиматум по опустевшему острову Змеиный

Ранее военный эксперт Леонков объяснил, зачем РФ вывела военных с острова Змеиный. По его словам, на остров ВСУ уже не вернутся, а "жест доброй воли" был сделан не в сторону Украины, а в сторону мирового сообщества, обвиняющего Москву в блокировке вывоза зерна из Одессы.

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Ирина Фальке
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