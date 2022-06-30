Опубликовано первое видео с освобождёнными из плена военными РФ и Донбасса

Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал первое видео с освобождёнными из плена российскими бойцами. Ролик он разместил в телеграм-канале. Сейчас все военнослужащие проходят медицинское обследование, так как многим из них требуется помощь врачей. Однако пребывание в плену не сломило их боевой дух.

Первые кадры с освобождёнными из плена военными РФ и Донбасса. Видео © Telegram / "Репортёр Руденко V"

На кадрах один из военнослужащих рассказал, что в плену его содержали в СИЗО Николаева, Винницы и Запорожья. Другой же сообщил, что полтора месяца он находился в подвале в Киеве, после чего его перевели в Полтаву, а затем в Запорожье. Он признался, что украинцы пытали его в плену.

"Меня пытали часа четыре приблизительно, пытали тапиком (пытка электрическим током. — Прим. Лайфа). В моём взводе всех осудили по статье за госизмену", — отметил военный.