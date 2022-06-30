ГД одобрила законопроект о статусе ветерана для гражданских, работающих в зоне СВО

Напомним, 16 июня документ внесли в ГД депутаты "Единой России" и сенаторы Совфеда во главе с секретарём генсовета партии Андреем Турчаком. Статусом ветерана предлагают наделить гражданский персонал Вооружённых сил России и ремонтных бригад, медицинских сотрудников и других трудящихся в зоне боевых действий. В случае принятия документа они также получат налоговые льготы и ряд других мер социальной поддержки.

"Эти льготы будут распространяться в первую очередь на выездные ремонтные бригады, которые восстанавливают вооружение, военную специальную и гражданскую технику. Эти люди проявляют мужество и героизм, как и врачи, медики, которые находятся на данных территориях в командировках, оказывают помощь больным, раненым, которых меньше не становится из-за варварских обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины, нацформирований и наёмников. Ещё одна категория — это ремонтники, которые восстанавливают транспортную инфраструктуру, системы жизнеобеспечения водой, газом, связью. Этот перечень шире", — цитирует телеграм-канал "Единой России" одного их инициаторов законопроекта, председателя Комитета Госдумы по промышленности Владимира Гутенева.