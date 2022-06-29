В ГД внесли законопроект о статусе ветерана боевых действий для военных ДНР и ЛНР
В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается присвоить статус ветерана боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях в составе Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик на территории Украины, ДНР и ЛНР.
"Проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях в составе Народной милиции ДНР и ЛНР", — говорится в пояснительной записке к документу, размещённому в думской электронной базе.
В проекте уточняется, что сейчас многие бойцы из ЛНР и ДНР вместе с российскими военными принимают участие в спецоперации на Украине. Причём некоторые из них имеют гражданство РФ. Предложенный законопроект поможет этим сотрудникам НМ ЛНР и ДНР воспользоваться мерами поддержки, а также способствует признанию их заслуг.
Ранее комитет Госдумы поддержал поправку о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене. Кроме того, на заседании были одобрены изменения в законе, согласно которым гражданам, допущенным к государственной тайне, за выезд из России грозит до семи лет лишения свободы.
ТАСС / Егор Алеев