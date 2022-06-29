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Опубликовано 29 июня 2022, 14:19

В ГД внесли законопроект о статусе ветерана боевых действий для военных ДНР и ЛНР

В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается присвоить статус ветерана боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях в составе Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик на территории Украины, ДНР и ЛНР.

"Проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях в составе Народной милиции ДНР и ЛНР", — говорится в пояснительной записке к документу, размещённому в думской электронной базе.

В проекте уточняется, что сейчас многие бойцы из ЛНР и ДНР вместе с российскими военными принимают участие в спецоперации на Украине. Причём некоторые из них имеют гражданство РФ. Предложенный законопроект поможет этим сотрудникам НМ ЛНР и ДНР воспользоваться мерами поддержки, а также способствует признанию их заслуг.

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Ранее комитет Госдумы поддержал поправку о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене. Кроме того, на заседании были одобрены изменения в законе, согласно которым гражданам, допущенным к государственной тайне, за выезд из России грозит до семи лет лишения свободы.

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ТАСС / Егор Алеев

Александра Васильева
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