Москалькова: Беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины принимают в России по самым высоким стандартам

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в ходе доклада в Госдуме о своей деятельности в 2021 году, что беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины принимают в России по самым высоким стандартам.

"Все федеральные и региональные, местные органы делают всё возможное для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно в нашей стране, всё общество консолидировано на этой теме", — подчеркнула Москалькова.

Аппарат уполномоченного контролирует работу более 90 пунктов временного размещения в 27 регионах РФ. Сюда прибывают беженцы, вынужденно покинувшие территории Донецкой, Луганской республик, а также Украины. "С полным основанием могу говорить, что уровень приёма беженцев в России отвечает самым высоким стандартам", — сказала Москалькова.