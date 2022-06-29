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Регион
Опубликовано 29 июня 2022, 14:17

Москалькова: Беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины принимают в России по самым высоким стандартам

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в ходе доклада в Госдуме о своей деятельности в 2021 году, что беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины принимают в России по самым высоким стандартам.

"Все федеральные и региональные, местные органы делают всё возможное для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно в нашей стране, всё общество консолидировано на этой теме", — подчеркнула Москалькова.

Аппарат уполномоченного контролирует работу более 90 пунктов временного размещения в 27 регионах РФ. Сюда прибывают беженцы, вынужденно покинувшие территории Донецкой, Луганской республик, а также Украины. "С полным основанием могу говорить, что уровень приёма беженцев в России отвечает самым высоким стандартам", — сказала Москалькова.

Специальная военная операция проводится на территории Украины с целью денацификации и признания суверенитета ДНР и ЛНР в соответствии с их конституциями. Ранее Лайф сообщал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка вручил награды военным, отличившимся в ходе "Операции Z".

В МИД заявили, что Россия заинтересована в скорейшем освобождении Донбасса
В МИД заявили, что Россия заинтересована в скорейшем освобождении Донбасса
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ТАСС / EPA

Ольга Пасынкова
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