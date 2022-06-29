В НАТО готовы поддерживать Украину "так долго, как потребуется"

Страны НАТО договорились направить Киеву дополнительную военную помощь и выразили готовность поддерживать Украину "так долго, как это потребуется". Об этом заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг на полях мадридского саммита.

"Наше послание было чётким: Украина может рассчитывать на нас так долго, как это потребуется", — сообщил он.