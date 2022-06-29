В НАТО готовы поддерживать Украину "так долго, как потребуется"
Страны НАТО договорились направить Киеву дополнительную военную помощь и выразили готовность поддерживать Украину "так долго, как это потребуется". Об этом заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг на полях мадридского саммита.
"Наше послание было чётким: Украина может рассчитывать на нас так долго, как это потребуется", — сообщил он.
По словам Столтенберга, уже сегодня союзники согласовали новый "всеобъемлющий пакет помощи" для Украины, правда, раскрывать подробности генсек НАТО не стал.
Ранее стало известно, что власти Украины больше не намерены делать шаги по направлению вступления страны в НАТО. В Киеве понимают бесперспективность этого из-за позиции некоторых стран – участниц альянса. Тем не менее украинский президент Владимир Зеленский воспользовался случаем, чтобы упрекнуть союзников в том, что у Киева в НАТО ничего не вышло. Как уже сообщал Лайф, он заявил, что политика открытых дверей альянса не должна быть похожей на старые турникеты киевского метро.