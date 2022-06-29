Финляндию и Швецию официально пригласили в НАТО

На саммите НАТО в Мадриде Финляндию и Швецию официально пригласили в альянс. Стороны договорились о подписании Протоколов о присоединении. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

"Лидеры приняли официальное решение пригласить Финляндию и Швецию. Во вторник вечером мы достигли соглашения с президентами Турции, Финляндии и премьером Швеции", — отметил он.