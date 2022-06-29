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Регион
Опубликовано 29 июня 2022, 16:09

Финляндию и Швецию официально пригласили в НАТО

Столтенберг: Лидеры НАТО пригласили Финляндию и Швецию в альянс

На саммите НАТО в Мадриде Финляндию и Швецию официально пригласили в альянс. Стороны договорились о подписании Протоколов о присоединении. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

"Лидеры приняли официальное решение пригласить Финляндию и Швецию. Во вторник вечером мы достигли соглашения с президентами Турции, Финляндии и премьером Швеции", — отметил он.

В официальном заявлении НАТО по итогам встречи на высшем уровне также говорится, что альянс "вновь подтверждает приверженность политике открытых дверей", а присоединение двух скандинавских государств сделает организацию "сильнее, а евроатлантический регион — безопаснее".

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Напомним, 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Однако против этого выступила Турция. Позже Анкара поставила десять условий для снятия вето, и решение по этому вопросу затормозилось. А 28 июня стало известно, что Стокгольм и Хельсинки достигли соглашения с Анкарой по вопросу вступления стран в альянс. Такое решение раскритиковали в Турции и назвали ошибкой.

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Getty Images / Omar Havana

Александра Вишнякова
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