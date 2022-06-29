В Турции выступили за выход из НАТО из-за сделки с Финляндией и Швецией
Турецкий политик назвал ошибкой сделку с Финляндией и Швецией по НАТО
Турецкая партия "Родина" призвала закрыть военные базы Инджирлик и Кюреджик на фоне соглашения Турции в отношении Финляндии и Швеции по НАТО. Как рассказал в беседе с ТАСС лидер политсилы Догу Перинчек, подписание данного меморандума является большой ошибкой.
"Твёрдая позиция против НАТО может быть достигнута только путём полного перехода баз Инджирлик и Кюреджик под контроль турецких ВС и выхода из НАТО. Выход Турции из НАТО является стратегической целью партии "Родина". Выход из НАТО — самая эффективная мера против США. Освободившись от НАТО, Турция объединит и укрепит обстановку внутри страны и добьётся победы в войне за независимость в экономике", — заявил он и добавил, что выход из альянса усилит ориентир Турции на Азию.
Кроме того, попытка турецкого правительства продемонстрировать это соглашение как победу Турции — это попытка "обмануть турецкий народ и большая ошибка", резюмировал Догу Перинчек.
Напомним, 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Однако против этого выступила Турция, она поставила десять условий для снятия вето. Хельсинки отказались выполнить одно из этих условий. Однако 28 июня Швеция и Финляндия всё же достигли соглашения с Турцией по вопросу вступления в НАТО.
Hannibal Hanschke / Getty Images