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Регион
Опубликовано 29 июня 2022, 14:53
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В Турции выступили за выход из НАТО из-за сделки с Финляндией и Швецией

Турецкий политик назвал ошибкой сделку с Финляндией и Швецией по НАТО

Турецкая партия "Родина" призвала закрыть военные базы Инджирлик и Кюреджик на фоне соглашения Турции в отношении Финляндии и Швеции по НАТО. Как рассказал в беседе с ТАСС лидер политсилы Догу Перинчек, подписание данного меморандума является большой ошибкой.

"Твёрдая позиция против НАТО может быть достигнута только путём полного перехода баз Инджирлик и Кюреджик под контроль турецких ВС и выхода из НАТО. Выход Турции из НАТО является стратегической целью партии "Родина". Выход из НАТО — самая эффективная мера против США. Освободившись от НАТО, Турция объединит и укрепит обстановку внутри страны и добьётся победы в войне за независимость в экономике", — заявил он и добавил, что выход из альянса усилит ориентир Турции на Азию.

Кроме того, попытка турецкого правительства продемонстрировать это соглашение как победу Турции — это попытка "обмануть турецкий народ и большая ошибка", резюмировал Догу Перинчек.

Швецию и Финляндию предупредили о цене за сделку с Турцией ради НАТО
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Напомним, 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Однако против этого выступила Турция, она поставила десять условий для снятия вето. Хельсинки отказались выполнить одно из этих условий. Однако 28 июня Швеция и Финляндия всё же достигли соглашения с Турцией по вопросу вступления в НАТО.

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Hannibal Hanschke / Getty Images

Оксана Попова
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