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Регион
Опубликовано 28 июня 2022, 21:55
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Турция дала согласие на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Швеция и Финляндия достигли соглашения с Турцией по вопросу вступления в НАТО

Швеция и Финляндия достигли соглашения с Турцией по вопросу вступления стран в Североатлантический альянс. Об этом на пресс-конференции заявила шведский премьер-министр Магдалена Андерссон.

"Мы достигли соглашения между Швецией, Турцией и Финляндией, что означает, что Турция теперь согласна с тем, что мы получаем статус приглашённых в НАТО", — сказала глава кабмина.

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Напомним, 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Однако против этого выступила Турция. Позже Анкара поставила десять условий для снятия вето на членство Хельсинки и Стокгольма в альянсе. Вскоре стало известно, что Финляндия отказалась выполнить одно из этих условий. А недавно в Турции заявили о неготовности сказать да на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

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Getty Images / Nicolas Economou / NurPhoto

Григорий Воронцов
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