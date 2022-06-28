Турция дала согласие на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Швеция и Финляндия достигли соглашения с Турцией по вопросу вступления стран в Североатлантический альянс. Об этом на пресс-конференции заявила шведский премьер-министр Магдалена Андерссон.

"Мы достигли соглашения между Швецией, Турцией и Финляндией, что означает, что Турция теперь согласна с тем, что мы получаем статус приглашённых в НАТО", — сказала глава кабмина.