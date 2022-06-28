Минобороны РФ: ВСУ готовятся нанести ракетный удар из Кривого Рога по Высокополью

Украинские боевики планируют ударить из Кривого Рога по больнице в Высокополье, подконтрольном ВС РФ, чтобы спровоцировать ответный огонь. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В ближайшее время боевики украинских националистических батальонов планируют нанести ракетные удары из жилых кварталов Кривого Рога по районной больнице (ул. Освободителей) в Высокополье, находящемся под контролем Вооружённых сил России", — заявил он.

Таким образом ВСУ хотят спровоцировать ответный огонь, а после обвинить российских военных в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении мирных жителей. Также, по данным оборонного ведомства, при проведении провокации будут задействованы беспилотники для подготовки фейковых видеоматериалов о якобы "убийствах мирных жителей города русскими", которые будут широко распространены западными СМИ.