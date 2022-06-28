Медведев пригрозил Швеции и Финляндии мерами в случае присоединения к НАТО

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ничем новым России не грозит, но она будет вынуждена укреплять собственные рубежи. При этом перспектива получить российские "Искандеры" на пороге и платить налоги ради оборонных целей под эгидой Североатлантического альянса вряд ли приведёт в восторг граждан двух стран-кандидатов. С таким предупреждением обратился замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО ничем особенно новым нам не грозит. Эти страны ранее находились с Россией в отношениях, которые можно назвать достаточно уважительными и взаимно доброжелательными. Хотя в прошлом, конечно, разное случалось. Сейчас у нас с этими странами нет и не предвидится территориальных споров и даже поводов для них. Если они почувствуют себя лучше и спокойнее, вступив в альянс, — на здоровье", — сказал Медведев в интервью газете "Аргументы и факты".

Сейчас, по словам политика, "НАТО и так рядом с нашей страной, без Швеции и Финляндии". В то же время в случае присоединения Стокгольма и Хельсинки к блоку увеличится протяжённость сухопутных границ альянса с РФ — и Москва, заверил Медведев, будет готова к ответным шагам.

"Но, безусловно, мы будем готовы к ответным шагам. В случае такого расширения НАТО протяжённость его сухопутных границ с Россией вырастет более чем вдвое. Нам эти рубежи придётся укреплять. Безъядерный статус Балтики уйдёт в прошлое, будет серьёзно наращиваться группировка сухопутных сил и военно-морского флота на северных направлениях. Никто от этого не в восторге. И граждане двух стран – кандидатов в НАТО — тоже", — подчеркнул зампред Совбеза.