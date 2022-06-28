В Сети разоблачили фейк об ударе ВС России по станции техобслуживания "Автодизель"
Телеграм-канал "Война с фейками" разоблачил фальсификацию со стороны мэра Днепра Бориса Филатова о том, что Россия якобы ударила по станции техобслуживания "Автодизель".
На самом деле удар был совершён по заводу "Днепротяжмаш", находящемуся рядом с автосервисом. Это крупное предприятие тяжёлой промышленности, которое выполняет широкий спектр работ для нужд ВСУ.
"Даже в украинских телеграм-каналах пишут, что автосервис не был целью для российских ракет, "Калибр" повредил железнодорожную инфраструктуру и промпредприятие. Очевидно, речь идёт о Днепротяжмаше", — уверены бойцы с фейками.
Кроме того, нигде в Сети нет фото и видео ликвидации пожара и разбора завалов "Автодизеля" даже спустя три часа после якобы атаки. Авторы опровержения отмечают, что, если бы сообщение Филатова было правдой, первые кадры с места появились бы уже спустя несколько минут.
Ранее Лайф рассказывал, что украинская пропаганда вновь попыталась выдать за цели ракетных ударов РФ жилые дома. Так, появилась информация о том, что российская ракета якобы намеренно поразила девятиэтажку и детский сад в Шевченковском районе Киева.
ТАСС / Минобороны РФ