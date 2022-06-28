В Сети разоблачили фейк об ударе ВС России по станции техобслуживания "Автодизель"

Телеграм-канал "Война с фейками" разоблачил фальсификацию со стороны мэра Днепра Бориса Филатова о том, что Россия якобы ударила по станции техобслуживания "Автодизель".

На самом деле удар был совершён по заводу "Днепротяжмаш", находящемуся рядом с автосервисом. Это крупное предприятие тяжёлой промышленности, которое выполняет широкий спектр работ для нужд ВСУ.

"Даже в украинских телеграм-каналах пишут, что автосервис не был целью для российских ракет, "Калибр" повредил железнодорожную инфраструктуру и промпредприятие. Очевидно, речь идёт о Днепротяжмаше", — уверены бойцы с фейками.

Кроме того, нигде в Сети нет фото и видео ликвидации пожара и разбора завалов "Автодизеля" даже спустя три часа после якобы атаки. Авторы опровержения отмечают, что, если бы сообщение Филатова было правдой, первые кадры с места появились бы уже спустя несколько минут.