Фейк с Кременчугом назвали примером убогой фантазии комедиантов "Квартала-95"

Полковник Михаил Тимошенко считает вброс Украины о якобы обстреле российскими военными ТЦ "Амстор" в Кременчуге абсурдным. Военный эксперт в интервью телеканалу "360" подробно рассмотрел, как в Незалежной зарождаются подобные фейковые новости.

"Ситуация вокруг ТЦ "Амстор" — оголтелый фейк. Обычный украинский фейк. Ничего удивительного тут нет", — отметил Тимошенко в ответ на вопрос ведущего программы "Военное ревю".

Он не видит никакого реального подтверждения сообщениям украинских СМИ о том, что в ТЦ могли быть посетители. На видео, которое транслируют с Незалежной, на парковке заметны военные. Тимошенко обратил внимание, что история с Кременчугом сразу же была подхвачена западными СМИ, как это было в ситуации с Бучей. Примечательно и то, что новость распространилась накануне проведения саммита НАТО, где президент Украины Владимир Зеленский намерен просить дополнительной военной помощи.

"Видимо, "Амстор" работал только для мужчин, только для защитников Украины. А внутри, видимо, продавали пиксельную форму. А может быть, и вовсе получали её бесплатно... Всё это — стиль советника Зеленского, товарища Алексея Арестовича. Что тут ожидать, это же жалкие комедианты из "95-го квартала", — заключил он.