Столтенберг предрёк Украине "долгую войну" вместо членства в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг вместо ответа на вопрос о перспективах членства Украины в альянсе призвал Киев "готовиться к долгой войне". Заявление прозвучало во время брифинга на полях натовского саммита в Мадриде.

"Мы должны готовиться к длительной войне, и это наш сигнал президенту Зеленскому. Война должна закончиться за столом переговоров и на условиях Украины", — сказал Столтенберг.

На уточняющий вопрос журналистов о том, сможет ли Украина всё-таки стать членом организации после окончания военных действий, генсек НАТО коротко резюмировал, что "дверь остаётся открытой".