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Регион
Опубликовано 29 июня 2022, 13:25
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Столтенберг предрёк Украине "долгую войну" вместо членства в НАТО

Генсек НАТО Столтенберг призвал Киев "готовиться к долгой войне"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг вместо ответа на вопрос о перспективах членства Украины в альянсе призвал Киев "готовиться к долгой войне". Заявление прозвучало во время брифинга на полях натовского саммита в Мадриде.

"Мы должны готовиться к длительной войне, и это наш сигнал президенту Зеленскому. Война должна закончиться за столом переговоров и на условиях Украины", — сказал Столтенберг.

На уточняющий вопрос журналистов о том, сможет ли Украина всё-таки стать членом организации после окончания военных действий, генсек НАТО коротко резюмировал, что "дверь остаётся открытой".

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Ранее Лайф сообщал, в ходе мадридского саммита страны НАТО договорились направить Киеву дополнительную военную помощь и выразили готовность поддерживать Украину "так долго, как это потребуется".

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Сайт президента Украины

Алексей Берковиц
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