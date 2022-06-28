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Регион
Опубликовано 28 июня 2022, 15:39
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Военные пенсии в России проиндексируют на 10%

Госдума приняла закон об индексации военных пенсий на 10%

Госдума единогласно приняла во втором и третьем чтениях законопроект об индексации пенсий военных пенсионеров на 10%. Мера будет действовать с 1 июня.

"В целях исполнения поручения президента Российской Федерации предлагается проиндексировать размер военной пенсии с 1 июня 2022 года на 10%", — рассказал глава Комитета по обороне Андрей Картаполов.

В России с 1 июля вступают в силу законы, касающиеся пенсий и налогообложения
В России с 1 июля вступают в силу законы, касающиеся пенсий и налогообложения

Напомним, с предложением проиндексировать на 10% пенсионные выплаты военным пенсионерам ранее выступила "Единая Россия". Кроме того, партия разработала ряд других мер, направленных на повышение социальной защищённости российских военнослужащих.

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ТАСС / Владимир Гердо

Александра Вишнякова
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