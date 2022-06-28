Военные пенсии в России проиндексируют на 10%

Госдума единогласно приняла во втором и третьем чтениях законопроект об индексации пенсий военных пенсионеров на 10%. Мера будет действовать с 1 июня.

"В целях исполнения поручения президента Российской Федерации предлагается проиндексировать размер военной пенсии с 1 июня 2022 года на 10%", — рассказал глава Комитета по обороне Андрей Картаполов.