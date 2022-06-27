Комитет ГД поддержал поправку о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене

Комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству поддержал ко II чтению поправку к законопроекту о государственной измене. Согласно этому пункту, переход на сторону противника в условиях вооружённого конфликта против России будет считаться госизменой.

"Под переходом на сторону противника в настоящей статье понимается участие лица в составе непосредственно противостоящих РФ сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооружённом конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники", — сказано в документе.

Кроме того, на заседании комитета поддержали поправки в закон, согласно которым гражданам, допущенным к гостайне, за выезд из России грозит до семи лет лишения свободы. Меры ответственности предусмотрены и за пересылку носителей, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, за пределы РФ.

Если такой гражданин имеет ограничение на выезд, но всё-таки покинул страну, ему будет грозить штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до двух лет либо лишение свободы на срок до трёх лет. В случае нарушения, организованного группой лиц, предусмотрено лишение свободы сроком от трёх до семи лет. Документ с указанными поправками рассмотрят во II чтении на ближайшем пленарном заседании ГД — 5 июля.