Госдума приняла в III чтении законопроект об ужесточении наказания за пытки

"Ставшие известными чудовищные факты применения пыток не могут остаться незамеченными. Наш законопроект — это первый шаг к ответственности за них. Надругательства над заключёнными не могут быть оправданы никакими намерениями сотрудников правоохранительных органов", — заявил глава Комитета ГД по госстроительству Павел Крашенинников.

Напомним, законопроект был принят ГД во втором чтении накануне. Согласно ему, пытки, в том числе со стороны правоохранителей, будут наказываться лишением свободы на срок от 4 до 12 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 10 лет. В случае если действия повлекли смерть по неосторожности, наказание ужесточается повышением тюремного срока — от 8 до 15 лет — с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 20 лет.