ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 июня 2022, 14:22
3592

Ударно-разведывательные дроны "Орион" будут производить в три смены

Завод по производству разведывательно-ударных дронов в подмосковной Дубне заработает в три смены

Завод по серийному производству разведывательно-ударных дронов в подмосковной Дубне заработает в три смены. Об этом сообщил в четверг заместитель гендиректора АО "Кронштадт" Алексей Белых.

Предприятие, о котором идёт речь, производит беспилотники самолётного и вертолётного типов, которые применяются в том числе в ходе специальной военной операции на Украине. Особое место в линейке продукции занимают разведывательно-ударные дроны "Орион", которые могут нести до 200 килограммов боевой нагрузки и находиться в воздухе до 24 часов.

"Новый завод по выпуску беспилотных летательных аппаратов в целях выполнения полученных заказов в скором времени перейдёт на трёхсменный режим работы, в связи с чем компания "Кронштадт" продолжает набор персонала", — проинформировал Белых на встрече с работниками Дубненского машиностроительного завода (ДМЗ).

Почему Россия не использует ударный беспилотник "Альтиус" на Украине
Почему Россия не использует ударный беспилотник "Альтиус" на Украине

Ранее западное издание Army Recognition рассказало об изменении тактики ведения боевых действий Вооружёнными силами РФ против ВСУ с помощью беспилотников Zala. Российские войска в ходе "Операции Z" на Украине внедряют новые технические решения, в том числе используют дроны для корректировки контрбатарейной работы артиллерийских расчётов.

BannerImage

wikipedia.org/Nickel nitride

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Военная техника
  • Армия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar