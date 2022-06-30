Ударно-разведывательные дроны "Орион" будут производить в три смены

Завод по серийному производству разведывательно-ударных дронов в подмосковной Дубне заработает в три смены. Об этом сообщил в четверг заместитель гендиректора АО "Кронштадт" Алексей Белых.

Предприятие, о котором идёт речь, производит беспилотники самолётного и вертолётного типов, которые применяются в том числе в ходе специальной военной операции на Украине. Особое место в линейке продукции занимают разведывательно-ударные дроны "Орион", которые могут нести до 200 килограммов боевой нагрузки и находиться в воздухе до 24 часов.

"Новый завод по выпуску беспилотных летательных аппаратов в целях выполнения полученных заказов в скором времени перейдёт на трёхсменный режим работы, в связи с чем компания "Кронштадт" продолжает набор персонала", — проинформировал Белых на встрече с работниками Дубненского машиностроительного завода (ДМЗ).