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Опубликовано 30 июня 2022, 15:12

Кадыров рассказал, когда Лисичанск может быть освобождён

Глава Чечни Кадыров: Освобождение Лисичанска завершится сегодня-завтра

Освобождение Лисичанска в ЛНР может завершиться сегодня-завтра. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

Кадыров назвал сроки завершения освобождения Лисичанска в ЛНР. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Сегодня-завтра мы там закончим, и дальше надо идти. <...> Сегодня и вчера были очень хорошие результаты: очень много пленных, очень много оружия иностранного", — сообщил он.

Кадыров также рассказал, что российские военные получили подкрепление в виде новой техники и солдат. По его словам, прибыли бойцы, которые находились два месяца в командировке в Луганске и Донецке, — они отдохнули и изучили новую тактику проведения боёв.

В Лисичанске орудует группа из 20 американских наёмников
В Лисичанске орудует группа из 20 американских наёмников

Ранее Лайф писал, что командование ВС Украины покинуло Лисичанск. Там его уже практически нет. А позднее стало известно, что украинские военные получили приказ отступать из Лисичанска. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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Kremlin.ru

Евгения Колесникова
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