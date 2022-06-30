Кадыров рассказал, когда Лисичанск может быть освобождён

Освобождение Лисичанска в ЛНР может завершиться сегодня-завтра. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

Кадыров назвал сроки завершения освобождения Лисичанска в ЛНР. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Сегодня-завтра мы там закончим, и дальше надо идти. <...> Сегодня и вчера были очень хорошие результаты: очень много пленных, очень много оружия иностранного", — сообщил он.

Кадыров также рассказал, что российские военные получили подкрепление в виде новой техники и солдат. По его словам, прибыли бойцы, которые находились два месяца в командировке в Луганске и Донецке, — они отдохнули и изучили новую тактику проведения боёв.