Кадыров рассказал, когда Лисичанск может быть освобождён
Глава Чечни Кадыров: Освобождение Лисичанска завершится сегодня-завтра
Освобождение Лисичанска в ЛНР может завершиться сегодня-завтра. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.
Кадыров назвал сроки завершения освобождения Лисичанска в ЛНР. Видео © Telegram / Kadyrov_95
"Сегодня-завтра мы там закончим, и дальше надо идти. <...> Сегодня и вчера были очень хорошие результаты: очень много пленных, очень много оружия иностранного", — сообщил он.
Кадыров также рассказал, что российские военные получили подкрепление в виде новой техники и солдат. По его словам, прибыли бойцы, которые находились два месяца в командировке в Луганске и Донецке, — они отдохнули и изучили новую тактику проведения боёв.
Ранее Лайф писал, что командование ВС Украины покинуло Лисичанск. Там его уже практически нет. А позднее стало известно, что украинские военные получили приказ отступать из Лисичанска. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.