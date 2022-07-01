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Опубликовано 1 июля 2022, 09:37

Минобороны: Союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску

Вооружённые силы РФ за прошедшие трое суток взяли под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), шахту "Матросская", желатиновый завод, а также населённый пункт Тополевка. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску.

Как добавили в министерстве, ВС РФ продолжают успешное наступление.

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Ранее Минобороны показало работу расчётов РСЗО "Ураган" по позициям ВСУ. Калибром диаметра 220 мм комплекс способен уничтожать одиночные и групповые цели на расстоянии до 40 км как на открытой местности, так и в укрытиях.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Варвара Романова
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