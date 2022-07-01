Минобороны: Союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску

Вооружённые силы РФ за прошедшие трое суток взяли под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), шахту "Матросская", желатиновый завод, а также населённый пункт Тополевка. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску.