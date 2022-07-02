ВСУ несут значительные потери на всех направлениях, заявили в Минобороны

Три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ за сутки боёв в районах населённых пунктов Верхнекаменка и Золотарёвка потеряли более пятидесяти процентов личного состава. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Военное ведомство уточняет, что украинская сторона несёт значительные потери на всех направлениях. Силы ВКС РФ также поразили высокоточным оружием пункт временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады в районе населённого пункта Артёмовск.

"Уничтожено до 120 украинских военнослужащих и около 15 единиц военной техники", — сообщил Конашенков.

Кроме того, на территории тракторного завода в Харькове российские ВКС поразили базу временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады, уничтожив до тридцати человек личного состава и десять единиц бронетанковой и автомобильной техники.