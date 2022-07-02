Блогерша с Украины пожаловалась, что мужчины предлагают ей безопасность в обмен на секс

Украинский инфлюэнсер с восьмым размером груди Луиза Ховански пожаловалась, что мужчины используют конфликт в Незалежной в своих интересах. Так, многие подписчики из разных стран предлагают девушке безопасность в обмен на секс. Об этом Ховански рассказала в беседе с The Sun.

"Во многих случаях они предлагали мне свою комнату, как будто хотели, чтобы я переспала с ними в обмен на безопасность", — поделилась девушка.

По словам Ховански, многие предлагали ей даже замужество, чтобы девушка смогла уехать с Украины. Однако она уверена, что такие предложения небезопасны для жизни, поэтому на все подобные предложения инфлюэнсер даёт один и тот же отрицательный ответ. При этом сам факт, что многие пытаются извлечь для себя сексуальную выгоду, огорчает украинку.

"Грустно, что некоторые мужчины пытаются извлечь выгоду из ситуации на Украине и использовать нас, женщин. Шовинизм по-прежнему очень силён, даже в такой период", — подчеркнула Ховански.