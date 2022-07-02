ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 июля 2022, 07:27

В Лисичанске найден ещё один детсад, который занимали бойцы ВСУ

Бойцы ЛНР обнаружили в Лисичанске очередной детский сад с огневыми позициями ВСУ

Украинские войска оборудовали огневые позиции в детских садах Лисичанска, новая точка была обнаружена на окраине города военнослужащими Народной милиции ЛНР. Об этом сообщает оборонное ведомство республики.

Иван Филипоненко прокомментировал обнаружение новой огневой позиции ВСУ в детсаду Лисичанска © Telegram / НМ ЛНР

"Войска ЛНР зашли в Лисичанск. На окраине города обнаружен детсад, ранее занимаемый украинской армией. Освобождение продолжается!" — уточнили в пресс-службе.

Комментируя поступившую информацию, официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко отметил, что данные факты фиксируются "для всех тех, кто будет рассказывать и будет поддакивать украинским военным на неизбежном военном трибунале".

Блогер Шарий высмеял боевика "Азова-Днепра" за видеообращение из детсада
Блогер Шарий высмеял боевика "Азова-Днепра" за видеообращение из детсада

Ранее в ЛНР заявили, что союзные силы ЛНР и России в ближайшие дни планируют полное освобождение города. Бойцы ВСУ в данный момент защищают там целое войско наёмников, сообщил представитель МВД республики.

BannerImage

Telegram / НМ ЛНР

Ирина Фальке
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar