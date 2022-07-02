В Лисичанске найден ещё один детсад, который занимали бойцы ВСУ
Бойцы ЛНР обнаружили в Лисичанске очередной детский сад с огневыми позициями ВСУ
Украинские войска оборудовали огневые позиции в детских садах Лисичанска, новая точка была обнаружена на окраине города военнослужащими Народной милиции ЛНР. Об этом сообщает оборонное ведомство республики.
Иван Филипоненко прокомментировал обнаружение новой огневой позиции ВСУ в детсаду Лисичанска © Telegram / НМ ЛНР
"Войска ЛНР зашли в Лисичанск. На окраине города обнаружен детсад, ранее занимаемый украинской армией. Освобождение продолжается!" — уточнили в пресс-службе.
Комментируя поступившую информацию, официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко отметил, что данные факты фиксируются "для всех тех, кто будет рассказывать и будет поддакивать украинским военным на неизбежном военном трибунале".
Ранее в ЛНР заявили, что союзные силы ЛНР и России в ближайшие дни планируют полное освобождение города. Бойцы ВСУ в данный момент защищают там целое войско наёмников, сообщил представитель МВД республики.
Telegram / НМ ЛНР