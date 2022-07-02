В ЛНР заявили, что Лисичанск будет освобождён в ближайшие дни

ВСУ в данный момент находятся в окружённом Лисичанске. Союзные силы Луганской Народной Республики (ЛНР) и России в ближайшие дни планируют полное освобождение города. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.

Киселёв добавил, что бойцы ВСУ в данный момент защищают там целое войско наёмников. Для этого, по его словам, туда специально пригнали 2150 так называемых одноразовых бойцов. Это те, кого в Лисичанске и его окрестностях оставили насильно, — теробороновцы из Львовской, Ровенской областей, из-под Одессы и из Днепропетровска.