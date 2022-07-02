ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 июля 2022, 22:43

В ЛНР заявили, что Лисичанск будет освобождён в ближайшие дни

МВД ЛНР: Союзные силы полностью освободят Лисичанск в ближайшие дни

ВСУ в данный момент находятся в окружённом Лисичанске. Союзные силы Луганской Народной Республики (ЛНР) и России в ближайшие дни планируют полное освобождение города. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.

"В ближайшие дни готовится полное освобождение Лисичанска", — сказал ТАСС Киселёв.

Киселёв добавил, что бойцы ВСУ в данный момент защищают там целое войско наёмников. Для этого, по его словам, туда специально пригнали 2150 так называемых одноразовых бойцов. Это те, кого в Лисичанске и его окрестностях оставили насильно, — теробороновцы из Львовской, Ровенской областей, из-под Одессы и из Днепропетровска.

МО РФ: Украинская армия в районе Лисичанска за сутки потеряла около 200 человек
МО РФ: Украинская армия в районе Лисичанска за сутки потеряла около 200 человек

Как писал ранее Лайф, 1 июля в Минобороны России сообщили, что союзные силы ЛНР и ВС РФ вышли непосредственно к Лисичанску.

BannerImage

Telegram-канал / НМ ЛНР

Арина Родионова
  • Новости
  • Донбасс
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar