В ЛНР заявили, что Лисичанск будет освобождён в ближайшие дни
МВД ЛНР: Союзные силы полностью освободят Лисичанск в ближайшие дни
ВСУ в данный момент находятся в окружённом Лисичанске. Союзные силы Луганской Народной Республики (ЛНР) и России в ближайшие дни планируют полное освобождение города. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.
"В ближайшие дни готовится полное освобождение Лисичанска", — сказал ТАСС Киселёв.
Киселёв добавил, что бойцы ВСУ в данный момент защищают там целое войско наёмников. Для этого, по его словам, туда специально пригнали 2150 так называемых одноразовых бойцов. Это те, кого в Лисичанске и его окрестностях оставили насильно, — теробороновцы из Львовской, Ровенской областей, из-под Одессы и из Днепропетровска.
Как писал ранее Лайф, 1 июля в Минобороны России сообщили, что союзные силы ЛНР и ВС РФ вышли непосредственно к Лисичанску.
Telegram-канал / НМ ЛНР