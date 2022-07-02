Россия в ходе "Операции Z" применила миномёты "Галл"
Российские войска применяют в спецоперации на Украине бесшумные миномёты "Галл"
Российские войска для уничтожения украинских диверсантов применяют бесшумные миномёты "Галл". Об этом со ссылкой на источник пишет РИА "Новости".
За счёт возможности скрытного применения миномёты используют для проведения внезапных огневых налётов в разведке, а также для уничтожения замаскированных наблюдательных и опорных пунктов.
Бесшумный, беспламенный и бездымный миномёт 2Б25 "Галл" был разработан в интересах подразделений специального назначения. При массе в 13 килограммов и калибре 82 миллиметра он способен поражать цели на расстоянии от 100 до 1200 метров. Западные 60-миллиметровые миномёты, которыми вооружены ВСУ, уступают "Галлу" по таким показателям, как мощность, точность, мобильность и скрытность.
Ранее Лайф сообщал о том, что Минобороны России опубликовало кадры боевой работы тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк" Западного военного округа (ЗВО) при уничтожении укреплённых опорных пунктов и позиций ВСУ в ходе "Операции Z".
ТАСС / Смитюк Юрий