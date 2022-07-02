В Швеции требования Эрдогана о курдах назвали "неприятным сюрпризом"

Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана на саммите в Мадриде стало "неприятным сюрпризом" для Швеции, Финляндии и НАТО. Такое мнение выразил журналист шведской SVT Хенрик Сильвер. Речь идёт о требовании гарантий по экстрадиции 73 членов запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

"Заявление президента Эрдогана действительно стало неприятным сюрпризом для Швеции, Финляндии и 29 стран – членов НАТО", — считает Сильвер.

Журналист отметил, что турецкий лидер своим выступлением в финале саммита НАТО "удивил весь пресс-корпус". По мнению Сильвера, Эрдоган решил продемонстрировать, что "дирижёрская палочка по-прежнему в руках именно у него" и только он влияет на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Он отметил, что в следующем году Анкара будет выбирать президента и высказывания нынешнего главы были продиктованы внутриполитическими причинами.