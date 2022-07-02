В Швеции требования Эрдогана о курдах назвали "неприятным сюрпризом"
SVT: Слова Эрдогана о курдах стали неприятным сюрпризом для Швеции и НАТО
Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана на саммите в Мадриде стало "неприятным сюрпризом" для Швеции, Финляндии и НАТО. Такое мнение выразил журналист шведской SVT Хенрик Сильвер. Речь идёт о требовании гарантий по экстрадиции 73 членов запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).
"Заявление президента Эрдогана действительно стало неприятным сюрпризом для Швеции, Финляндии и 29 стран – членов НАТО", — считает Сильвер.
Журналист отметил, что турецкий лидер своим выступлением в финале саммита НАТО "удивил весь пресс-корпус". По мнению Сильвера, Эрдоган решил продемонстрировать, что "дирижёрская палочка по-прежнему в руках именно у него" и только он влияет на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Он отметил, что в следующем году Анкара будет выбирать президента и высказывания нынешнего главы были продиктованы внутриполитическими причинами.
"Если всё это устраивает его по внутриполитическим причинам, то у него нет причин сейчас ослаблять давление на Швецию и Финляндию", — резюмировал журналист.
Напомним, 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Однако против этого выступила Турция. Позже Анкара поставила десять условий для снятия вето на членство Хельсинки и Стокгольма в альянсе. Вскоре стало известно, что Финляндия отказалась выполнить одно из этих условий. А 28 июня делегации Турции, Швеции и Финляндии после встречи в Мадриде подписали совместный меморандум, согласно которому Анкара даёт добро на вступление этих стран в НАТО. Взамен Хельсинки и Стокгольм обязались учесть её обеспокоенность в сфере безопасности и борьбы с терроризмом. 29 июня Финляндию и Швецию официально пригласили войти в состав альянса.
ТАСС / Zuma